أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الإكوادور وأوغندا التشكيل الأساسي للمواجهة التي تجمع بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

تشكيل الإكوادور أمام أوغندا

حراسة المرمى: ميخائيل فاكا.

خط الدفاع: سيرجيو جونزاليس، جون تشيكا، كارلوس ميدينا، جانير مينا.

خط الوسط: نيكسون أيوفي، أدريان كواداردو.

خط الهجوم: يوهان مارتينيز، جون جيريرو، هولجر كوينتيرو، إدوين كوينتيرو.

البدلاء: جيفرسون كاماشو، كريكسون رودريجيز، مارفين فاسكيز، نيكولاس سوتومايور، برايسون زامورا، جوردين مينا، ديمار بورخا، جاندري كالي، خوسيه روبيو، لويس فراغوزو.

تشكيل أوغندا أمام الإكوادور

حراسة المرمى: أشرف لوكياموزي.

خط الدفاع: إيز كومبي، موسى سونا، أوكاشا جيمبا، موجاد مباليري.

خط الوسط: جون أوينو، هنري موهوزي، إيسيما ماجالا.

خط الهجوم: جوزيف دورونجين، أوين موكيسا، فهد إسماعيل.

البدلاء: حميدو كاسومبا، أدريان موكوانجا، ساليم مويزويجوا، أرنولد كاييمبا، يوسف سينينجا، برايان أولوا، عبد الشكور بابي، جونيور أوفويروث، عرفات إيباندا.

موقف الإكوادور وأوغندا في المجموعة الثانية

يدخل منتخب الإكوادور المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على كاليدونيا الجديدة بهدف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة.

في المقابل، يسعى منتخب أوغندا لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون مقابل، والعودة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وتنقل قناة الكأس 8 المباراة، التي تمثل فرصة مهمة للمنتخبين في مشوار دور المجموعات.