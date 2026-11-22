أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وفياريال، في لقاء يستهدف خلاله الفريق الكتالوني حصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة جدول ترتيب الليجا، بعدما وصل إلى 33 نقطة، متساويًا مع غريمه ريال مدريد، مع تفوقه بفارق الأهداف، فيما يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وشهدت قائمة برشلونة غياب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي لم يظهر ضمن التشكيل الأساسي أو قائمة البدلاء، بسبب معاناته من بعض الانزعاجات البدنية.

في المقابل، استعاد الفريق الكتالوني خدمات داني أولمو، بعدما عاد إلى القائمة عقب تعافيه من الإصابة، ليجلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة اليوم.

تشكيل برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جيرارد مارتن، إريك جارسيا، فرينكي دي يونج.

خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال.

خط الوسط الهجومي: كريم أديمي، فيرمين لوبيز، لامين يامال.

خط الهجوم: رافينها.

بدلاء برشلونة أمام فياريال

ليفاكوفيتش، تشيزني، أليكس كامبوس، أنتوني جوردون، جابرييل جيسوس، بالدي، كوبارسي، جافي، داني أولمو، كوندي، فاريناس.