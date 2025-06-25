بدء الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ32 لحفظ القرآن الكريم بمسجد النور

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثانية والثلاثين لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، والتي تُعقد خلال الفترة من الأحد 29 يونيو 2025 حتى الأحد 6 يوليو 2025، وذلك بمقر مسجد النور في العباسية، وسط مشاركة واسعة من المتأهلين من مختلف المحافظات والفئات.

وقد نوهت الوزارة إلى تغيير موعد اختبار الفرع الأول للمجموعة الأولى، ليُعقد يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، بدلًا من الأحد، نظرًا لترحيل يوم الإجازة إلى الخميس 3 يوليو 2025.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه قد تم الإعلان عن أسماء من لهم الحق في دخول هذه الاختبارات التحريرية المركزية، وعلى جميع المديريات التنبيه على المتسابقين الواردة أسماؤهم بضرورة الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مصطحبين معهم المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة من الرقم القومي والأصل للاطلاع، وصورة شهادة الميلاد للناشئة مع بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى تقديم شهادة طبية أو كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشتمل المسابقة على ثمانية فروع، تغطي جميع المستويات والفئات، منها:

الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم مع التفسير وأسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس.

الفرع الثاني للناطقين بغير العربية.

الفرع الثالث للأئمة والواعظات وأعضاء هيئات التدريس.

الفرع الرابع لفئة الناشئة مع تفسير الجزأين الأخيرين من القرآن الكريم.

الفرع الخامس لفرع الصوت الحسن (القراءة المجوّدة).

الفرع السادس لفئة ذوي الهمم.

الفرع السابع للأسر القرآنية المتقنة للحفظ.

الفرع الثامن لفئة القراءات القرآنية مع توجيه القراءات السبع الصغرى.

وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط المُعلنة مسبقًا، مؤكدة أن المسابقة مفتوحة للجنسين، على أن يتم استبعاد أي متسابق غير مستوفٍ للشروط في أي مرحلة.

وأوضحت الوزارة أن اختبار "أسباب النزول" سيُعتمد فيه على كتاب "لباب النقول في أسباب النزول" لجلال الدين السيوطي، بينما سيكون اختبار "وجوه الإعراب" من كتاب "التبيان في إعراب القرآن" لأبي البقاء العكبري.

ودعت الوزارة جميع المتسابقين إلى الاطلاع على الكشوف الرسمية عبر الرابط التالي:

رابط الكشوف عبر جوجل درايف