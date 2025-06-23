انطلاق دورة "القيادة الفاعلة" لمديري الدعوة بالمديريات بأكاديمية الأوقاف الدولية

في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لبناء قدرات القيادات الدعوية وتعزيز الكفاءة الإدارية، انطلقت صباح الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥م فعاليات دورة "القيادة الفاعلة" لمديري الدعوة بالمديريات الإقليمية، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

افتتح الدورة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب. وقد تناول الأستاذ الدكتور أحمد نبوي نبوي في محاضرته استراتيجية الوزارة في تطوير العمل الدعوي والإداري، مؤكدًا أهمية وضوح الرؤية وتكامل الأدوار، ومشيرًا إلى أن القيادة الفاعلة تبدأ من فهم الواقع واستشراف المستقبل.

تلتها محاضرة للأستاذ الدكتور أشرف جلال، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، بعنوان "تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعامل مع المشكلات"، ركز فيها على مهارات الاتصال المؤسسي، وأساليب التفاعل مع فرق العمل، والتعامل مع الأزمات الدعوية والمجتمعية بكفاءة ووعي.

واختتم اليوم الأول بمحاضرة للدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، حول مهام مدير الدعوة باعتباره حلقة الوصل بين الخطط المركزية والتنفيذ الميداني، ودوره المحوري في تجويد الأداء الدعوي داخل المديريات.

تستمر هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام، وتأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة الأوقاف؛ لرفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للقيام بمهامهم بكفاءة وتميز.