دعاء بداية العام الهجري الجديد 1447.. ردده للرزق وكشف الهم

مع قرب إطلالة العام الهجري الجديد 1447، يستقبل المسلمون حول العالم هذه المناسبة الروحية بالدعاء والتضرع إلى الله، راجين عامًا يملؤه الخير والسلام والبركة.

فالدعاء، كما يؤكد علماء الدين، هو مفتاح الرحمة وسلاح المؤمن، ومظهر من مظاهر القرب من الله تعالى في كل زمان ومكان.

دعاء بداية العام الهجري الجديد

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم ارزقنا في هذا العام رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا.

اللهم اجعل لنا في هذا العام من كل كربٍ فرجًا ومن كل بلاءٍ عافية.

اللهم اجعل هذا العام عامًا مباركًا علينا وعلى أهلينا وأحبابنا.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا.

يا رب مع بداية العام الهجري الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختامًا لأحزاننا وبداية لحياة مليئة بالسعادة.

اللهم إني أسألك في بداية هذا العام أن تبارك في سمعي، وبصري، وروحي، وأهلي، وعملي.

يا رب أسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، والدرجات العلى من الجنة.

اللهم اجعل هذا العام شفاء لكل مريض، وفرجًا لكل مهموم، وسعادة لكل قلب حزين.

اللهم إني استودعتك عامًا مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه.

اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة.

رب اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، واجعل العام المقبل بداية لأجمل الأقدار.

دعاء استقبال العام الهجري الجديد

- اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يا رب العالمين.

- عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عاما مليئا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

- اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعده.

دعاء نهاية العام الهجري

- اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار.

- اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

- عام من عمري مضى وعام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.

- اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

- اللهم اجعل عامنا الماضي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر

«ربي اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، وأعوذ بك من شرها، اللهم اجعله عاما مليئا بالسعادة والفرح».

«اللهم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا».

- «دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له».