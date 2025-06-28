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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية بقليوب ويشيد بالتزام وانضباط اللجان

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية
وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية
عبد الرحمن محمد

واصل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولاته الميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد اليوم السبت لجان القسم العلمي للبنين والفتيات بقليوب بمنطقة القليوبية الأزهرية، خلال أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية، واطمأن فضيلته على سير العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

واستمع وكيل الأزهر إلى آراء الطلاب والطالبات بشأن مستوى الامتحان، حيث عبّروا عن ارتياحهم للأسئلة.

وطمأن فضيلته الطلاب ودعاهم إلى مواصلة الاجتهاد وعدم النظر في المواد التي ينتهون من امتحانها، مؤكدًا حرص الأزهر على أن تُعقد الامتحانات في بيئة منضبطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتُبرز المستوى الحقيقي للطلاب، مشيدًا بالالتزام الذي لمسه من الطلاب داخل اللجان، وبالجهود التي يبذلها رؤساء اللجان والملاحظون في أداء مهامهم بكل إخلاص.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدّمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلابٍ وطالبات، موزعين على 577 لجنة امتحانية في مختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة. وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

وكيل الأزهر لجان الشهادة الثانوية الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية

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