بينهم علي جمعة..انتخاب 10 أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية

اختتمت منذ قليل فعاليات انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والتي أُجريت صباح اليوم بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بحي الدراسة، وأسفرت عن اختيار عشرة أعضاء جدد من بين سبعين شيخ طريقة صوفية، بعد منافسة شارك فيها أربعة عشر مرشحًا من كبار مشايخ الطرق.

وقد جاءت نتائج الانتخابات باختيار كل من:

الدكتور علي جمعة عن الطريقة الصديقية الشاذلية

الشيخ سالم الجازولي عن الطريقة الجازولية

الشيخ محمد علاء أبو العزائم عن الطريقة العزمية

الدكتور جمال مختار عن الطريقة الدسوقية

الشيخ سعيد الشناوي عن الطريقة الشناوية

الشيخ أحمد الصاوي عن الطريقة الصاوية

الشيخ الحسين حامد سلامة الراضي عن الطريقة الحامدية الشاذلية

الشيخ عبد الله المحجوب الميرغني عن الطريقة الميرغنية الختمية

الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي عن الطريقة الشبراوية

الدكتور محمود مالك علوان عن الطريقة العلوانية الخلوتية

وكان شيوخ الطرق الصوفية قد توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مقر المشيخة العامة للمشاركة في هذا الحدث الذي شهد إشرافًا قضائيًا كاملًا، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي كلّف لجنة من محافظة القاهرة بالإشراف على العملية الانتخابية في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة.

وأُجريت الانتخابات بحضور الجمعية العمومية التي تضم 70 من كبار مشايخ الطرق الصوفية، اختاروا من بينهم 10 لعضوية المجلس الأعلى، الذي يُعد أعلى هيئة تنظيمية في التصوف المصري، إلى جانب شيخ المشايخ الذي يتولى رئاسة المجلس، وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والداخلية، والثقافة، والتنمية المحلية.

وفي تعليق له على سير العملية الانتخابية، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن هذه الانتخابات تجسيد عملي لقيم التصوف التي تقوم على التزكية وخدمة المجتمع، مشددًا على أن هذا الاستحقاق يُعبر عن روح العمل الجماعي والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الصوفي.

وأضاف أن التصوف الصحيح يمثل درعًا حصينًا في وجه التطرف والانحراف، وأن المجلس الجديد سيواصل دوره في إعلاء القيم الروحية والمعرفية، والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها في إطار من الوحدة الوطنية الراسخة.