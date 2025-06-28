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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يسوق لك الرزق والخير .. ردده بعد الصلاة بيقين سترى العُجاب

دعاء يسوق لك الرزق والخير
دعاء يسوق لك الرزق والخير
عبد الرحمن محمد

دعاء يسوق لك الرزق والخير .. في ظل ما يمر به الكثير من الناس اليوم من ضيق الحال وغلاء المعيشة وتزايد الأعباء الأسرية، يظل الدعاء وسيلة فعّالة يلجأ إليها العبد ليستنزل بها الرزق ويطلب بها الفرج من الله سبحانه وتعالى ، و دعاء الرزق ليس محصورًا في كلمات محددة أو صيغة ثابتة، بل هو نابع من القلب الصادق، ويُستجاب له إذا اقترن باليقين الكامل وحسن الظن بالله.

الرزق لا يعني بالضرورة وفرة المال أو الحصول على مبالغ كبيرة، بل قد يكون على شكل بركة خفية تظهر في صحة الأبناء، أو راحة النفس، أو قلة المصروف مع الكفاية، أو سكينة في البيت لا تُقدّر بثمن. فالهداية، والسعادة، والطمأنينة، والبركة كلها من صور الرزق التي قد لا يلتفت إليها البعض.

ومن الأدعية النبوية الجامعة التي يُستحب للمسلم أن يكثر منها طلبًا للرزق وتيسير الأمور، ما رواه النبي ﷺ:

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"،
ففي هذا الدعاء تحصين للنفس من أسباب الفقر وضيق الحال، واستمداد للقوة والعافية والرضا، وهي كلها مفاتيح للرزق الحقيقي والخير المتجدد.

أدعية مستجابة لجلب الرزق
من الأدعية المستجابة لجلب الرزق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والشكر الدائم على النعمة وكثرة الاستغفار ومن أدعية جلب الرزق قول: اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. 

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

دعاء يفتح أبواب الرزق
من قال "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح ابواب الرزق للمسلم كيفما شاء ،قال تعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها).

 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم (تقال عند شرب ماء زمزم). 

اللهم يامالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شي قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. 

وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. الهي ادعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير.

 اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" ورد النهي عن نوم الصبيحة، وذكر أنه يقطع الرزق وأن أول كل نهار وقت توزيع الأرزاق.
 

دعاء يسوق لك الرزق والخير الصلاة دعاء الرزق أدعية مستجابة لجلب الرزق

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