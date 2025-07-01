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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف أقضي الصلوات الفائتة في آخر اليوم .. أمين الإفتاء يوضح

الصلاة الفائتة
الصلاة الفائتة

قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أداء الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؛ يعتمد على عدد هذه الفروض ومدى تراكمها، مشيرًا إلى أن من فاته فرض أو اثنان فقط، يفضل أن يرتب قضاءها وفق ترتيبها الأصلي، كأن يبدأ بالظهر ثم العصر وهكذا، لكن دون إلزام، إذ أن الترتيب في هذه الحالة سنة وليس فرضًا.

وأكد الشيخ خلال تصريحات تلفزيونية، أنه إذا دخل وقت صلاة جديدة، كالعشاء مثلًا، فعلى المصلي أن يؤديها أولًا، ثم يقضي الفروض السابقة بعدها، دون حرج أو تقصير.

وأشار إلى أن من الجائز شرعًا أن يصلي المسلم صلاة حاضرة في المسجد، ثم يعود لقضاء صلاة فائتة دون الحاجة لإعادة الصلاة التي أداها، مضيفًا أنه يمكن للمأموم أن يصلي خلف الإمام بنية مختلفة، طالما توافق عدد الركعات، كأن ينوي العصر خلف إمام يصلي المغرب، ويتم صلاته منفردًا بعد تسليم الإمام.

وختم أمين الفتوى تصريحه قائلًا: "الدين يسر، وما دام هناك اجتهاد فقهي معتبر، فكل عبادة تقربنا من الله مرحب بها، فليحرص كل مسلم على أداء الصلاة في وقتها، وقضاء ما فاته منها بانتظام وطمأنينة".

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة

كشف الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عن خطأ غير شرعي يرتكبه كثير من الناس حينما تفوتهم صلاة من الفريضة.

وقال عطية لاشين، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، إن بعض الناس إذا فاتته صلاة العصر مثلا يقوم بتأجيلها إلى عصر اليوم الثاني ثم يصليها، موضحا أن هذا أمر غير شرعي ولا يجوز.

وأشار إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فإن فاتته نسيانا وتذكرها فليصلها وقت إذ ذكرها، مستشهدا بحديث النبي "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت إذ ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".


حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة

تلقت دار الإفتاء سؤالا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلى - السائل - فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها و للفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.

الصلوات الفائتة أمين الفتوى دار الإفتاء اعتقاد خاطئ لجنة الفتوى الصلاة الحاضرة

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