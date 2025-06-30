هل يوجد فرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. دار الإفتاء توضح

خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ورد سؤال متكرر من كثير من المسلمين: "هل في فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟"، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، موضحًا اللبس اللي بيحصل بين التسميتين.

قال عبد السميع إن "صلاة الفجر" و"صلاة الصبح" هما في الأصل اسمان لنفس الصلاة، وكل اسم ممكن يطلق على الفرض أو السنة، حسب السياق اللي بيتقال فيه.

وأضاف إن العلماء بيقولوا عنهم: "إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا"، بمعنى إنك لو قلت إنك صليت الصبح بس، يبقى تقصد الفرض، ولو قلت صليت الفجر، فأيضا غالبًا بتقصد الفرض، إلا لو وضحت إنك صليت الفرض والسنة. لكن لو قلت إنك صليت الفجر والصبح، فده معناه إنك صليت السنة والفرض مع بعض.

وفي نفس البث، أكد عبد السميع إن استخدام أي من التسميتين صحيح ومقبول شرعًا، والمهم هو أداء الصلاة في وقتها بنية خالصة لله.

من ناحية أخرى، كانت دار الإفتاء أوضحت في وقت سابق إن الأفضل للمسلم إنه يصلي في أول وقت الصلاة، واستشهدت بحديث النبي ﷺ لما سُئل: "أي الأعمال أحب إلى الله؟"، فقال: “الصلاة على وقتها”، لكن في حال فات وقت الصلاة بسبب النوم أو النسيان، فعلى المسلم إنه يصليها فور ما يتذكرها أو يصحى، واستشهدت الدار بحديث النبي ﷺ: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

وفي ختام التوضيح، شددت دار الإفتاء إن مفيش ذنب على اللي فاتته صلاة الفجر بسبب تعب شديد أو نوم غير متعمد، لكن أول ما يصحى لازم يقضيها فورًا، وده من السنة النبوية اللي أرشدنا ليها الرسول ﷺ في مواقف مماثلة حصلت مع الصحابة.