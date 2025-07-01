30 يونيو | النقل تنفذ وتطور 38 ألف كم من الطرق و945 كوبريًا ونفقًا منذ 2014

قالت وزارة النقل إن الفترة من عام 2014 حتى 30 يونيو 2025 شهدت تنفيذ طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، في إطار المشروع القومي لتحديث البنية التحتية وتحقيق التنمية المتكاملة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 6500 كم من الطرق الجديدة وجارٍ استكمال 500 كم أخرى ضمن المشروع القومي للطرق، بتكلفة 175 مليار جنيه، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8500 كم من الشبكة الحالية، من أصل 10 آلاف كم مستهدفة.

وأضافت أن الوزارة انتهت من تنفيذ 945 كوبريًا ونفقًا من إجمالي 1000 مستهدف ضمن خطة إلغاء التقاطعات السطحية وتيسير حركة المرور، بتكلفة إجمالية 140 مليار جنيه. كما تم الانتهاء من 19 محورًا جديدًا على النيل، ليصل عدد المحاور إلى 57، ويجري حاليًا تنفيذ 16 محورًا إضافيًا لربط شرق وغرب النيل.

تطوير الطرق المحلية و"حياة كريمة"

أكدت وزارة النقل استمرار جهودها في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، حيث تم تطوير 38 ألف كم من إجمالي 125 ألف كم مستهدفة داخل المحافظات، باستخدام تقنيات تدوير الرصف الحديثة، لتقليل التكلفة والانبعاثات.

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم تطوير 1471 كم من إجمالي 2900 كم طرق مستهدفة في 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة، بينها 848 كم في الصعيد و623 كم في الدلتا، لتحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى والمراكز.

BRT على الطريق الدائري

أنهت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي، وتم التشغيل التجريبي في 1 يونيو 2025، فيما تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لخدمة باقي الطريق.