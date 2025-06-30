من 2014 حتى 30 يونيو.. النقل تُنفذ أكبر خطة لوجستية في تاريخ مصر

أعلنت وزارة النقل أنها نفذت منذ عام 2014 حتى 30 يونيو 2025 خطة وطنية لإنشاء وتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بهدف خفض تكاليف نقل البضائع وتيسير التجارة الداخلية والدولية، وتقليل التكدس بالموانئ البحرية، وربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

وشمل المخطط 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية موزعة على أنحاء الجمهورية، من أبرزها: السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، الفيوم الجديدة، قنا، سوهاج الجديدة، والمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

مشروعات تم تنفيذها ومذكرات تفاهم

افتتاح ميناء أكتوبر الجاف يوم 15 يونيو 2023، بطاقة تداول 720 حاوية يوميًا، وتكلفة (176 مليون دولار)، بالتعاون مع القطاع الخاص.

إسناد مشروع ميناء العاشر من رمضان لشركة "ميدلوج" التابعة لـ MSC العالمية على مساحة 250 فدانًا.

إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم على مساحة 21 فدانًا.

توقيع مذكرة تفاهم لتحالف مصري ليبي لتطوير ميناء ومنطقة لوجستية في السلوم.

اتفاق مع شركة سامكريت لتطوير ميناء كوم أبو راضي الجاف.

طرح مشروعات جديدة في (السلوم – السادات – الفيوم – قسطل – أرقين) بنظام المزايدة.

توقيع عقد تمويل وتنفيذ ميناء العاشر من رمضان مع "ميدلوج" السويسرية.

إبرام شراكة استراتيجية بين "CMA CGM" الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف.



تطوير الموانئ البرية الحدودية

ضمن جهود تطوير البنية التحتية على الحدود:

افتتح الرئيس السيسي مشروع تطوير ميناء السلوم البري يوم 15 يونيو 2023، على مساحة 286 فدانًا، ويشمل 41 مبنى وتوسعة شبكة الطرق والمرافق.

جاري تطوير ميناء طابا البري لتحديث الخدمات وتيسير حركة عبور الأفراد والبضائع.



خلفية: رؤية لوجستية تدعم التجارة وتقلل التكدس

تمثل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية حلًا استراتيجيًا لتفادي الزحام في الموانئ البحرية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وتقليل الانبعاثات. وتسعى وزارة النقل إلى بناء شبكة متكاملة تدعم التجارة والصناعة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار اللوجستي، بما يواكب تطلعات الدولة في التحول لمركز إقليمي للتجارة.