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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توسع غير مسبوق في مشروعات النقل الأخضر وتوطين الصناعات منذ 2014 |تفاصيل

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، نفذت وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، وإنشاء وسائل نقل كهربائي جماعي مستدام، لمواكبة التوسع العمراني وخدمة المناطق الصناعية والسياحية، وتقديم خدمات نقل جماعي حديثة وآمنة. ومن أبرز المشروعات المنفذة:

تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 70 كم وعدد 12 محطة، مع استمرار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل الإجمالي إلى 105 كم.

افتتاح محطة عدلي منصور المركزية بتكلفة 1.3 مليار جنيه لخدمة 5 وسائل نقل مختلفة.

الانتهاء من جميع مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتوريد 32 قطارًا مكيفًا للتشغيل عليه.

تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (أكتوبر - الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 16 محطة.

إنشاء 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم تشمل (السخنة – مطروح، أكتوبر – أبو سمبل، قنا – سفاجا).

تنفيذ مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل بطول إجمالي 100.3 كم وعدد 35 محطة.

تطوير النقل بالإسكندرية من خلال مترو أبو قير وإعادة تأهيل ترام الرمل.

خطوات جادة نحو توطين صناعة النقل

استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعات السكك الحديدية، وقعت وزارة النقل اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لإنشاء مصانع متخصصة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تصدير. وأبرز هذه الإنجازات:

ألستوم الفرنسية: إنشاء مجمع صناعي في برج العرب لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية التحتية.

كول واي الإسبانية: تشغيل مصنع مكونات القطارات بكوم أبو راضي، بمساحة تصل مستقبلًا إلى 10 آلاف متر مربع.

هيونداي روتيم – نيرك: إنشاء مصنع قطارات مترو أنفاق وتوطين تصنيع 40 قطارًا (320 عربة) بالقاهرة الكبرى.

نيرك وشركاء عالميون: توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة تصل إلى 80% بشرق بورسعيد.

فوست ألبين النمساوية: تصنيع مفاتيح السكك الحديدية وتطوير ورش العباسية.

السويس للصلب وحديد عز: إنتاج قضبان وألواح الصلب اللازمة لعربات القطارات والسفن.

إنشاء 6 مصانع فلنكات سكك حديدية مملوكة لشركات وطنية.

التعاون مع شركات مصرية لتوريد أتوبيسات وشاحنات لمختلف شركات النقل التابعة للوزارة.

يأتي هذا التحول النوعي في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب خلق بيئة صناعية محلية قادرة على تصنيع وتصدير منتجات قطاع النقل، وذلك في ضوء النمو السكاني والعمراني المتسارع، والطلب المتزايد على وسائل النقل الحديثة داخل المدن وبين المحافظات.

النقل ٣٠ يونيو انجازات وزارة النقل

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