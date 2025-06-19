مترو الإسكندرية: استمرار الأعمال الإنشائية على خط أبو قير– محطة مصر

كشف مدير مشروع مترو الإسكندرية عن استمرار الأعمال الإنشائية على خط أبو قير–محطة مصر بطول 21.7 كم، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في تنفيذ محطات "أبوقير"، "كفر عبده"، "العصافرة"، "طوسون"، وغيرها، بعد إنهاء أعمال الحفر والأساسات وتركيب الكمرات بين عدة محطات .

ويجري حاليًا توطين صناعة القطارات في مصر عبر شركة "نيرك" بالشراكة مع مصانع محلية ومن شريك صيني، لتوريد 21 قاطرة (189 عربة)، بتكلفة 275 مليون يورو، وبنسبة توطين محلي تتراوح من 35 إلى 50٪.

وأكد أحمد المفتي، العضو المنتدب بـ"نيرك" في وقت سابق إن تصنيع القطارات سيبدأ فعليًا في سبتمبر 2026 بعد اكتمال التصميمات الفنية.

يهدف المشروع لخفض زمن الرحلة إلى النصف، من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سعة نقل الركاب من 2,850 إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، مع تقليل زمن التقاطر من 10 إلى 2.5 دقيقة، ودعم بيئة النقل الكهربائي النظيف.