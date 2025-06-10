الوزير يوجه بسرعة الدفع بقطارات إضافية في أي محطة مترو تشهد تكدسات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة محطة مترو الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، أمس الإثنين لمتابعة انتظام حركة القطارات ومستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وتابع مرور عدد من القطارات في الخطين واطّلع على الكثافات الموجودة داخل المحطة، مؤكداً ضرورة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

قطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات

ووجه الوزير بسرعة الدفع بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بشرية خاصة مع عودة المواطنين بعد إجازة عيد الأضحى، مع إلزام قيادات المترو بالتواجد في جميع المحطات لمتابعة الحالة التشغيلية وإرسال تقارير دورية إلى الوزارة على مدار الساعة. كما شدد على أهمية الانضباط وسرعة الاستجابة لأي أعطال أو مشكلات.

وأشار الوزير إلى أن هذا يأتي ضمن التزام الدولة بتقديم خدمة نقل جماعي متميزة وصديقة للبيئة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة نقل جماعي أخضر مستدام، تواكب التوسع العمراني وتخدم ملايين المواطنين يومياً بكفاءة وأمان.