وزير الثقافة ومحافظ الفيوم يفتتحان الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب

تزامنًا مع احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

خلال الافتتاح، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "يأتي افتتاح معرض الفيوم الأول للكتاب بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، ليُضفي على الحدث بُعدًا وطنيًا يعكس مكانة الثقافة في مشروع الدولة المصرية لبناء الإنسان، فبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بات الاهتمام بالكتاب ونشر المعرفة أحد مسارات التنمية الشاملة، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الوعي، وأن الثقافة هي حجر الأساس في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والتنوير".

أشار إلى أن افتتاح الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب يمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة في ربوع مصر، حيث يتيح الفرصة لأبناء الفيوم للاطلاع على أحدث الإصدارات في شتى مجالات الثقافة والمعارف، والالتقاء بالمثقفين والمبدعين، من أجل إحداث التفاعلية الجادة والبناءة بين الأجيال.

ووجه وزير الثقافة، بإقامة منفذ بيع دائم للهيئة المصرية العامة للكتاب بالنادي يتضمن شتى إصدارات الوزارة ويخدم أبناء المحافظة، وثمن وزير الثقافة، جهود القائمين على تنظيم المعرض، موجهًا الدعوة لأبناء الفيوم لزيارة المعرض.



ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تهنئته القلبية للشعب المصري، وأهالي محافظة الفيوم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي تعد نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر الحديث، فرغم التحديات التي واجهتها البلاد إبان الثورة، إلا أنها استعادت عافيتها من جديد، بفضل رؤية وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرأته في اتخاذ القرار، داعياً جموع الشعب المصري وأهالي محافظة الفيوم بأن تكون ثورة 30 يونيو رمزاً لتوحيد الصف، والوقوف خلف القيادة السياسية للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الثقافة والفنون هي قوة مصر الناعمة، وأن محافظة الفيوم زاخرة بتاريخها الثقافي، وبها العديد من المثقفين في مختلف المجالات، وأن المعرض يُمثل إضافة نوعية للحركة الثقافية بالمحافظة ويُجسد اهتمام الدولة بنشر الثقافة في أرجاء الوطن كافة.

أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في تنظيم معرض للكتاب على أرض محافظة الفيوم، مثمناً جهود وزير الثقافة واهتمامه بعودة الحياة من جديد لقصر ثقافة الفيوم، كما وجه الشكر للنائب البرلماني عماد سعد حمودة، رئيس مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم، على استضافة النادي لفعاليات معرض الكتاب، وموافقته على إقامة فرع دائم للهيئة المصرية العامة للكتاب بالنادي.



أكد الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض الفيوم للكتاب يُعد إحدى المحطات المهمة ضمن سلسلة معارض الكتاب الإقليمية التي تنظمها وزارة الثقافة -عبر هيئة الكتاب-، سعيًا لتحقيق العدالة الثقافية، وتقديم الخدمة المعرفية لكل فئات المجتمع في أنحاء مصر كافة.



ويقام المعرض بمقر نادي محافظة الفيوم، ويستمر حتى 9 يوليو 2025، حيث يحتفي بالثقافة والمعرفة في محافظة الفيوم، ويحمل اسم الفنان المسرحي الرائد عبد الرحمن رشدي (1881- 1939)، ابن المحافظة وأحد أبرز رواد الحركة المسرحية المصرية والعربية، وذلك في إطار تقليد الهيئة باختيار شخصية عامة أو رمزية تُسلَّط عليها الأضواء كل عام.



ويشارك في المعرض مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات فنية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، بما يعكس حرص الدولة على دعم التنوير وتعزيز دور الثقافة في المجتمع.