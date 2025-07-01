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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يراقب لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 "بالكاميرات" من غرفة العمليات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعته الدقيقة لسير امتحانات الثانوية العامة 2025 من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة .

حيث يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، إلى جانب رصد ما تسجله كاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان.

 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز الانضباط والشفافية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وضمان سير العملية الامتحانية في بيئة آمنة ومستقرة على مستوى الجمهورية.

وقبل انطلاق الامتحان اليوم ، أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالًا مباشرًا مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات بالمحافظات، للاطمئنان من التنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع المديريات في الوقت المناسب.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة داخل لجان  امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بشكل منضبط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم ؟

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025 طلاب النظام القديم شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)  ، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، ، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ انطلاقها وحتى الآن ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

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