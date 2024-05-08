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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها

مشكلة باسمين عبد
مشكلة باسمين عبد العزيز مع الحمل

صرحت ياسمين عبد العزيز خلال إستضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس على شاشة قناة dmc، بأنها كانت ترغب فى الحمل من أحمد العوضي، وقامت بعمل 6 عمليات داخل مصر وخارجها، وذلك للتخلص من اكياس في الرحم.

 

أسباب وأعراض وطرق علاج أكياس الرحم

 

وقالت ياسمين عبد العزيز في البرنامج، أن السبب في أزمتها الصحية للمرة الأولى يرجع لوجود أكياس في الرحم، وقد خضعت لعدة عمليات لإزالتها.

 

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وتعتبر أكياس الرحم هي عبارة عن  أكياس دموية علي الرحم، ويطلق عليها أكياس الشوكولاتة، وسبب تكون الدم يرجع إلى دم الدورة الشهرية.

 

وتؤثر أكياس الرحم على المبيض أو على كليهما ، والتي تحدث نتيجة ارتفاع وهبوط الهرمونات كهرمون الإستروجين، وهرمون البروجسترون، والذي يمتلئ به الأكياس، الأمر الذي يتسبب في توقف عمل المبيض بشكل طبيعي، مما يؤثر على الإنجاب.

 

أسباب وأعراض وطرق علاج أكياس الرحم


وتنتج عن تكون أكياس الرحم عدة أسباب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

_ ألم شديد خلال الدورة الشهرية.

_ ألم الحوض الذي يصعب تحمله.

_ عدم انتظام الدورة الشهرية.

_ العقم عند بعض النساء أو تأخر الإنجاب.


وتوجد بعض الحالات تعانب من اكياس الرحم كبيرة الحجم، مما قد يتسبب في تلف الأنسجة السليمة في الرحم والمبيض، ولكن بعض النساء لا يتعرضن لأي مشاكل ويتعرضن للحمل والإنجاب دون أي عوائق.

 

ويمكن علاج أكياس الرحم، بتناول الأدوية  في الحالات البسيطة، أما عند تفاقم الأكياس، يجب استئصالها علي الفور، للتخلص من الألم والمضاعفات الصحية.

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