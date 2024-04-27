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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إفطار يحمي من مرض خطير.. طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ

طريقة عمل أومليت
طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ

تعتبر طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ، من وصفات المطبخ اليوناني، وهي وصفة شهية وصحية للغاية، ومكوناتها تحمي من مرض السرطان، ويمكن تحضيرها على الإفطار بسرعة وسهولة، وسوف تنال إعجاب الكبار والأطفال.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ، وهي من الأكلات اليونانية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 إلى 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

 

طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ

مقادير طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ :

4 حبات بيض

1 كوب حليب سائل

¾ كوب صوص الحبق

رشة ملح

رشة بهار أسود

½2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

1 حبة جزر مبروش

4 حبات بطاطس مسلوقة ومبروشة

100 جرام جبنة فيتا

 

طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ:

- في صحن نضع البيض، الحليب، صوص الحبق، ملح، بهار أسود، ثم نقوم بالخفق بالمضرب اليدوي.

- تضاف السبانخ، الجزر، البطاطس المسلوقة، والجبن الفيتا مع التقليب.

- نضع المزيج في صينية مبطنة بورق الزبدة لمدة 30 دقيقة.

- عند انتهاء الوقت يتم تقطيع أومليت البيض بالسبانخ مربعات وتقديمها، وهي ساخنة.

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