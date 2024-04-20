طبق جانبي ويصلح للفطور.. طريقة عمل رقاقات الجبنة

تعتبر طريقة عمل رقاقات الجبنة هي واحدة من الأطباق الجانبية، والتي يمكن تحضيرها على الإفطار او بجانب الوجبات الرئيسية، ويمكن إستخدام العديد من الحشوات المختلفة، وهي وصفة يمكن تحضيرها في وقت قصير، وسوف تنال إعجاب الكبير والصغير.

وقدم الشيف شادي زيتوني، طريقة عمل رقاقات الجبنة، وهي وصفة مناسبة لوجبة الإفطار ، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل رقاقات الجبنة

طريقة عمل رقاقات الجبنة

مقادير طريقة عمل رقاقات الجبنة :

¾ 1 كوب جبنة عكاوي تشيكي

¾ كوب جبنة موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 بصل

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

2 كوب زيت للقلي

1 علبة عجينة رقائق

طريقة عمل رقاقات الجبنة :

_ نفرم البقدونس جيدا، ونقطع البصل ونضعهم في وعاء مع الجبن العكاوي وجبن الموتزاريلا.

_ يضاف قليل من الملح والبهار، ونقلب جيدا لتصبح الحشوة جاهزة.

_ نقطع الرقائق على شكل مثلثات، ونضع الحشو في المنتصف ونلفها جيدا.

_ نقلي رقاقات الجبنة في الزيت المغلي، ونحضر طبق، ثم نضع فيه قليل من الخس وفوقه الرقاقات للتقديم.