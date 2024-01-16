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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج

طريقة عمل سلطة بافلو
طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج

تعتبر طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج وهي من وصفات المطبخ البرازيلي، وتعتبر من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج، وهي من الاكلات البرازيلية، والتي يمكم تحضيرها في المنزل في افل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج

 

طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج


 

مقادير طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج :

2 (8 اوقيه) صدور دجاج مقطعة أنصاف خالية من الجلد والعظام

2 ملعقة كبيرة صلصة فلفل كايين حار (أو أي صلصة حارة أخرى)، مع كمية إضافية حسب المذاق

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

2 قلوب خس روماني، مقطعة إلى شرائح

1 بوصة (حوالي 8 أكواب)

4 سيقان كرفس، مقطعة شرائح رقيقة

2 جزر، مبشور خشن

2 بصل أخضر، الجزء الأخضر فقط، مقطع إلى شرائح

½ كوب صوص البلوتشيز

 

لصوص البلوتشيز :

2 ملعقة كبيرة مايونيز

¼ كوب حليب رائب قليل الدسم

¼ كوب زبادي خالٍ من الدهون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

½ ملعقة صغيرة سكر

⅓ كوب جبن بلوتشيز

ملح وفلفل طازج مطحون

 

طريقة عمل سلطة بافلو الدجاج :

_ نسخن الشواية، ونضع الدجاج بين ورقتي شمع ونضرب برفق باستخدام مطرقة اللحوم الخشبية، أو المدقة بحيث يكون سمكه حوالي ¾ بوصة، ثم نقطع إلى شرائط بعرض ½ بوصة.
_ نخلط الصلصة الحارة مع الزيت في وعاء كبير، ثم يضاف الدجاج وقلبيه حتى يغطى الدجاج جيداً.
_ نرتب الدجاج على صينية الفرن واشويه حتى ينضج، لمدة 4 - 6 دقائق، مع قلبه مرة واحدة.
_ في وعاء كبير، نخلط الخس مع الكرفس، الجزر والبصل المبشور.
_ نخلط السلطة مع الصوص، ثم نوزع الخضار على 4 أطباق، ونوزع فوقهم الدجاج.
_ نقدم مع المزيد من الصوص الساخن.
_ لصوص البلوتشيز : نثني منشفة ورقية كاملة إلى أرباع ونضعها في وعاء صغير.
_ نسكب الزبادي فوق المنشفة ورقية، ونضعه في البراد لمدة 20 دقيقة حتى يصفى ويثخن قوامه.
_ في وعاء متوسط، نخفق الزبادي الثخين مع الحليب الرائب والمايونيز حتى يصبح المزيج ناعماً.
_ يضاف الخل والسكر، ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات معاً بشكل جيد.
_ يضاف البلوتشيز، ثم نتبل الصوص حسب المذاق بالملح والفلفل، ثم نقدم سلطة بافلو الدجاج.

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