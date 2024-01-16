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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة السمك اللذيذة

طريقة عمل كبسة السمك
طريقة عمل كبسة السمك

تعد طريقة عمل كبسة السمك، واحدةً من أكثر الوجبات استهلاكًا في دول الخليج العربي، والتي يتم تحضيرها بطرق عديدة، ويمكن تحّضيرها بمكوّنات متوفّرة وبخطوات سهلة.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبسة السمك، وهي من الاكلات الخليجية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل كبسة السمك

 

طريقة عمل كبسة السمك

 

مقادير طريقة عمل كبسة السمك :

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة بهارات سمك

1 ملعقة كبيرة هيل مطحون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 كيلو سمك هامور مقطع

1 كوب زيت ذرة

1 بصل مفروم

3 فصّ ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع

2 طماطم مفرومة

5 كوب ماء

2 قرن فلفل أحمر حار

4 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى

 

طريقة عمل كبسة السمك :

_ نخّلط في بولة صغيرة كل من: البابريكا، الكركم، الكمون، بهارات السمك، الهيل المطحون، الملح، الفلفل الأسود.

_ نتبّل قطع السمك الهامور بنصف كمية مزيج البهارات السابق (مزيج البابريكا) جيّدًا من كل الجهات حتى تتشبّع السمك بهذه التتبيلة تمامًا، ونحّتفظ بالنّصف الأخر من مزيج البهارات.

_ نضع نصف كوب من زيت الذرة في قدر كبير على النار، وبمجرّد أن يسّخن نضع قطع السمك المُتبلة، ونقّليها في الزيت من كل الجهات، ثم نخّرجها من الزيت، ونضعها في طبق جانبي.

_ نضع في نفس الزيت الموجود بالقدر كل من: البصل المفروم، الثوم المفروم، الزنجبيل المفروم، الفلفل الأخضر الحار، النّصف المُتبقي من مزيج البهارات، ونقلّب هذه المكونات لدقائق على النار.

_ يضاف بعد ذلك: الطماطم، والماء، والنّصف المُتبقي من زيت الذرة، ثم نتّرك هذا المزيج على النار حتى يغلي ثم يضاف: الفلفل الأحمر الحار، والأرز البسمتي.

_ نغطّي القدر ونتّرك هذا المزيج على نار عالية حتى ينّضج الأرز قليلً، ثم نرّفع الغطاء، ونضع قطع السمك المقّلية ونتركه حتى ينّضج المزيج تمامًا على نار هادئة.

_ نفرّغ الأرز في صحن كبير، ونضعي فوقه قطع السمك ونقدّمه الوجبة ساخنةً.

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