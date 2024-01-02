أكلة عربية مناسبة للشتاء.. طريقة عمل الكمونية بالكرشة

تعتبر طريقة عمل الكمونية بالكرشة، هي الأكلات العربية شهيرة، تحضر باستخدام الكرشة المسلوقة مع الصلصة والبهارات، وهي من الأكلات المغذّية والتي سوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكمونية بالكرشة وهي من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتبن، وتكفي هه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل الكمونية بالكرشة

طريقة عمل الكمونية بالكرشة

مقادير طريقة عمل الكمونية بالكرشة:

ماء حسب الحاجة

500 جرام كرشة نظيفة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 بصل مفروم

2 فصّ ثوم مفروم

1 قرن فلفل أخضر حار

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

¼ ملعقة صغيرة كركم

طريقة عمل الكمونية بالكرشة:

_ نضع كمية من الماء في قدر كبير على النار، ثم تضاف الكرشة.

_ نتّرك الكرشة على النار لمدّة 30 دقيقة حتى تُسلق وتنّضج.

_ نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على النار وبمجرد أن يسّخن يضاف البصل المفروم، الثوم المفروم، قرن الفلفل الأخضر الحار ونقلّب المكونات مع بعضها البعض لدقائق.

_ يضاف بعد ذلك: الكرشة المسلوقة وتقلب مرّة أخرى، ثم يضاف عصير الطماطم، معجون الطماطم.

_ نبهّر مزيج الكرشة بكل من: الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الناشفة، الكركم.

_ يضاف كوب من الماء، ثم نترك المزيج على نار هادئة حتىّ تنّضج، ثم نقدّم اكلة الكمونية بالكرشة في طبق التقديم.