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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ العربي.. طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

طريقة عمل شرائح اللحم
طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

تعتبر طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل، من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتقدم مع الأرز أو العيش بجانب السلطة والطحينة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل، وهي من الأكلات العربية الشهية، التي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

 

طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

 

مقادير شرائح اللحم بالبصل :

½ كيلو لحم مقطّعة شرائح رفيعة

3 بصل كبيرة الحجم مقطعة

5 جزر مبشور

1 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة كمون

طريقة شرائح اللحم بالبصل :

_ نضع شرائح اللحم في طبق كبير، ثم نقوم بتتبيلها ببهارات اللحمة والكمون، ثم نتركها جانبا.

_ نضع السمنة في مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسّطة، وبمجرّد أن تذوب يضاف البصل.

_ نرشّ الملح والفلفل الأسود على البصل ونتركه على النار لدقائق.

_ يضاف الجزر المبشور ونقلّب جميع المكوّنات وونتركها على النار لدقائق.

_ تضاف شرائح اللحم المُتبّلة على خليط البصل والجزر ونقلّبهم معًا ثم نترك هذا الخليط حتى تنّضج جميع المكوّنات، ثم نقدّمه ساخنًا.

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