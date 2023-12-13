من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل يخنة البازلاء

تعتبر طريقة عمل يخنة البازلاء وصفة من وصفات المطبخ اللبناني الشهيرة، واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة، وسوف تنال هذه الوصفة أعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل يخنة البازلاء، وهي من الاكلات اللبنانية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل يخنة البازلاء

طريقة عمل يخنة البازلاء

مقادير طريقة عمل يخنة البازلاء :

500 جرام بازلاء مثلجة

500 جرام طماطم مقطعة مكعبات

2 بصل مقطعة جوانح

5 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل يخنة البازلاء :

- في قدر على النار، نقلي البصل حتى يذبل، ثم يضاف الثوم ثم البازلاء ونحرك المقادير ثم نغطّي القدر لمدة 5 دقائق مع التحريك من

وقت إلى آخر.

- تضاف الطماطم، ونحرك الخليط ثم نغطي القدر مرّة ثانية.

- نترك اليخنة على النار حتى نضوج البازلاء.

- نقدّم يخنة البازلاء مع الأرز الأبيض.