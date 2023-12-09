وصفة سريعة للفطور.. طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم

تعتبر طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم، من الوصفات المناسبة للفطور، والتي تمد الجسم بالطاقة والنشاط في بداية اليوم، ويمكن لهذه الوصفة أن تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم، وهي من وصفات المطبخ العربي المناسبة للفطور، ويمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم

طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم

مقادير طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم :

4 بيضات

حبة بصل مكعبات

فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب مشروم مقطع

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم :

_ في مقلاة على النار، نسخن الزيت، ثم يضاف له البصل ثم الثوم ونقلب حتى تذبل المكونات.

_ يضاف المشروم المقطع، ونقلب حتى يلين ثم نتبليه بالملح والفلفل الأسود.

_ يضاف البيض فوق المشروم، ونتركه حتى ينضج، ثم يقدم ساخنا.