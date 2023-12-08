عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ العربي .. طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

طريقة عمل صينية خضار
طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

تعتبر طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن، من وصفات المطبخ العربي الشهية والصحية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وسريعة.

بوصفة المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل البيتزا الصيامي

أكلة آسيوية سهلة.. طريقة عمل نودلز السمسم الباردة

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن، وهي من الأكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

 

طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

 

مقادير طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن :

زيت غزير حسب الحاجة

3 باذنجان مقطع شرائح

4 بطاطس مقطع شرائح

4 كوسا مقطعة شرائح

2 بصل مفروم

4 صدر دجاج مقطع مكعبات

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 مكعب مرق دجاج

2 طماطم

¼ حزمة كزبرة

2 فصّ ثوم كاملة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 فلفل أخضر مقطع

4 فصّ ثوم مفروم فرّمًا ناعمًا

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 علبة قشطة

4 ملعقة كبيرة جبنة سائلة

 

طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن :

_ نضع كمية غزيرة من الزيت في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن يسّخن يضاف شرائح الباذنجان ونقّليها من كل الجهات، ثم نخرجها من الزيت، ونضعها في طبق به مناديل ورقية.

_ نضع شرائح البطاطس ونقّليها في الزيت أيضًا حتى تأخذ لونًا ثم نضعها في طبق آخر به مناديل، ونضع شرائح الكوسا ونقّليها هي الأخرى ثم نخّرجها ونضعها في طبق به مناديل ورقية أيضًا.

_ نضع في قدر كبير مقدار ربع كوب من الزيت على النار، وبمجرّد أن يسّخن يضاف البصل المفروم ونقلّبه حتى يحّمر ويذّبل، وهنا تضاف مكعبات الدجاج ونقلّبه حتى يتغيّر لون الدجاج.

نبهّر مزيج البصل والدجاج بكل من: الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، البهارات المشكلة، مكعبات مرق الدجاج ونقلّب جميع المكوّنات على النار لدقائق حتى تتجانس.

_ نخّلط في الخلاط الكهربائي كل من: الطماطم، الكزبرة الخضراء، فصوص الثوم حتى يصّبح المزيج ناعمًا ثم نسّكبه بعد ذلك فوق مزيج الدجاج ونقلّبهم معًا ثم يضاف معجون الطماطم.

_ نهدّئ النار ونغطّي القدر ونتّرك مزيج الدجاج على النار لمدّة 5 دقائق ثم نرفع الغطاء وأضيفي إلى المزيج كل من: الفلفل الأخضر المقطع والثوم المفروم ونقلّب المزيج لمدة 3 دقائق.

_ ندّهن صينية بايركس بالطحينة، ثم نرصّ شرائح البطاطس المقلية، ونصف كمية شرائح الباذنجان المقلي، ونصف كمية الكوسا المقلية، ثم نسّكب فوّقهم مزيج الدجاج.

_ نرصّ فوق طبقة مزيج الدجاج: النصّف المتبقي من الباذنجان المقلي، والنّصف المتبقي من الكوسا المقلية.

_ نمّزج القشطة مع الجبن السائلة ثم نسكب هذا المزيج بالصينية كطبقة أخيرة، ثم ندّخل صينية الخضار بالقشطة والجبن إلى الفرن حتى تنّضج تأخذ لونًا مميّزًا، ثم نخّرجها ونقطّعها ونقدّمها.

خضار صينية خضار صينية خضار بالقشطة والجبن طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن المطبخ العربي وصفات المطبخ العربي الأكلات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

موضوعات متعلقة

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

بوصفة المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل البيتزا الصيامي

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

ترشيحاتنا

كلوب يكشف أخر تطورات المصابين بالريدز قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاوز 20 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي

أخطر من القنبلة الذرية| وزير أردني سابق ينبّه لأمر يهدد الشعب الفلسطيني ..فيديو

القاهرة الإخبارية: استشهاد طبيبة و11 من عائلتها في قصف لحي الشجاعية| فيديو

كل المباريات | قرار عاجل في الزمالك بسبب معتمد جمال

بالقوة الضاربة .. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ