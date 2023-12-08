من المطبخ العربي .. طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

تعتبر طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن، من وصفات المطبخ العربي الشهية والصحية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن، وهي من الأكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن

مقادير طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن :

زيت غزير حسب الحاجة

3 باذنجان مقطع شرائح

4 بطاطس مقطع شرائح

4 كوسا مقطعة شرائح

2 بصل مفروم

4 صدر دجاج مقطع مكعبات

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 مكعب مرق دجاج

2 طماطم

¼ حزمة كزبرة

2 فصّ ثوم كاملة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 فلفل أخضر مقطع

4 فصّ ثوم مفروم فرّمًا ناعمًا

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 علبة قشطة

4 ملعقة كبيرة جبنة سائلة

طريقة عمل صينية خضار بالقشطة والجبن :

_ نضع كمية غزيرة من الزيت في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن يسّخن يضاف شرائح الباذنجان ونقّليها من كل الجهات، ثم نخرجها من الزيت، ونضعها في طبق به مناديل ورقية.

_ نضع شرائح البطاطس ونقّليها في الزيت أيضًا حتى تأخذ لونًا ثم نضعها في طبق آخر به مناديل، ونضع شرائح الكوسا ونقّليها هي الأخرى ثم نخّرجها ونضعها في طبق به مناديل ورقية أيضًا.

_ نضع في قدر كبير مقدار ربع كوب من الزيت على النار، وبمجرّد أن يسّخن يضاف البصل المفروم ونقلّبه حتى يحّمر ويذّبل، وهنا تضاف مكعبات الدجاج ونقلّبه حتى يتغيّر لون الدجاج.

نبهّر مزيج البصل والدجاج بكل من: الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، البهارات المشكلة، مكعبات مرق الدجاج ونقلّب جميع المكوّنات على النار لدقائق حتى تتجانس.

_ نخّلط في الخلاط الكهربائي كل من: الطماطم، الكزبرة الخضراء، فصوص الثوم حتى يصّبح المزيج ناعمًا ثم نسّكبه بعد ذلك فوق مزيج الدجاج ونقلّبهم معًا ثم يضاف معجون الطماطم.

_ نهدّئ النار ونغطّي القدر ونتّرك مزيج الدجاج على النار لمدّة 5 دقائق ثم نرفع الغطاء وأضيفي إلى المزيج كل من: الفلفل الأخضر المقطع والثوم المفروم ونقلّب المزيج لمدة 3 دقائق.

_ ندّهن صينية بايركس بالطحينة، ثم نرصّ شرائح البطاطس المقلية، ونصف كمية شرائح الباذنجان المقلي، ونصف كمية الكوسا المقلية، ثم نسّكب فوّقهم مزيج الدجاج.

_ نرصّ فوق طبقة مزيج الدجاج: النصّف المتبقي من الباذنجان المقلي، والنّصف المتبقي من الكوسا المقلية.

_ نمّزج القشطة مع الجبن السائلة ثم نسكب هذا المزيج بالصينية كطبقة أخيرة، ثم ندّخل صينية الخضار بالقشطة والجبن إلى الفرن حتى تنّضج تأخذ لونًا مميّزًا، ثم نخّرجها ونقطّعها ونقدّمها.