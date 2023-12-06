بوصفة المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل البيتزا الصيامي

تعتبر طريقة عمل البيتزا الصيامي، هي إحدى وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البيتزا الصيامي، وهي من الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف.

وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة عمل البيتزا الصيامي

طريقة عمل البيتزا الصيامي

مقادير طريقة عمل البيتزا الصيامي

للعجينة

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة بيرة

½ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للحشو

1 قرن فلفل أخضر مقطع حلقات

1 كوب مشروم مقطع

1 بصل مقطع حلقات

1 كوب كرفس مقطع

2 طماطم مقطعة حلقات

1 كوب زيتون أسود مقطع

½ كوب صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة زعت

2 فص ثوم مفروم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي لدهن الصينية

طريقة عمل البيتزا الصيامي

- لتحضير العجينة، نضع في وعاء عميق: كوب ونصف من الدقيق مع الخميرة والملح ونخلطهم، ثم يضاف كوب ماء وزيت الزيتون.

- ونعجن جميع المكوّنات معًا بالعجان لمدة 3 دقائق على سرعة عالية.

- يضاف باقي الدقيق إلى الخليط، ونعجن جيدًا حتى تصبح عجينة سهلة التشكيل.

- نضع العجينة في طبق، ثم نغطيها بإحكام ونتركها في مكان دافئ ساعتين لتختمر.

- لتحضير الحشو، نخلط كلا من: الفلفل الأخضر، والمشروم، البصل، الكرفس، الطماطم، الزيتون الأسود، وصلصة الطماطم، الزعتر، الثوم المفروم وننكّه بالملح والفلفل الأسود.

- نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ونحضر صينية وندهنها بالزيت النباتي، ونضع فيها العجينة برفق، ثم تضاف مكونات الحشو وندخل صينية البيتزا الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.