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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المصري.. طريقة عمل معكرونة بالحليب

طريقة عمل معكرونة
طريقة عمل معكرونة بالحليب  

تعتبر طريقة عمل المعكرونة بالحليب من وصفات المطبخ المصري، ويتم تحضيرها من مكونات مختلفة، مثل الدقيق والبيض والماء وغيرها، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المكرونة بالحليب، وهي من الاكلات المصرية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة زمن. وتكفي هذه الوضفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل معكرونة بالحليب

 

طريقة عمل معكرونة بالحليب


مقادير طريقة عمل معكرونة بالحليب :

½ كيلو جرام معكرونة مسلوقة

4 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب حليب

5 بيض

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل

5 ملعقة كبيرة جبنة رومي مبشورة

5 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

 

طريقة عمل معكرونة بالحليب :

_ نضع المعكرونة المسلوقة في صينية مدهونة بالسمن، بعد تشويحها في الزبدة.

_ في وعاء عميق، نخلط الحليب، البيض، الملح والفلفل حتى التجانس، ثم نصب الخليط على المعكرونة.

_ نرشّ الوجه بالجبنة الرومي والبقسماط، ثم ونوزع الزبدة على وجه الصينية، ونتركها في الفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة حتى النضج، وتشرب الحليب، ثم نقدم المكرونة بالحليب .

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