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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبات شهيرة.. طريقة عمل البطاطس الهندية

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس الهندية

تعتبر طريقة عمل البطاطس الهندية، هي إحدى الوجبات الشهيرة من وصفات المطبخ الهندي، وهي عبارة عن مكعبات بطاطس مطبوخة في صلصة طماطم وتوابل.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البطاطس الهندية، وهي من الاكلات الهندية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل البطاطس الهندية

 

طريقة عمل البطاطس الهندية

 

مقادير طريقة عمل البطاطس الهندية :

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة كمون حب

1 عود قرفة

2 ورق غار

5 قرنفل

3 حبهان

1 بصل مقطع

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 قرن فلفل أحمر حار مقطع

1 طماطم مقطعة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة

¼ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كزبرة

2 بطاطس مقطعة مكعبات

1 ملعقة صغيرة ملح

ماء ساخن حسب الحاجة

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة للتزيين

 

طريقة عمل البطاطس الهندية :

_ نضع الزيت النباتي في قدر كبير على النار وبمجرّد أن يسّخن يضاف كل من: حبوب الكمون، عود القرفة، ورق الغار، القرنفل، الحبهان.

_ نقلّب المكوّنات السابقة على نار متوسّطة لدقائق ثم يضاف: البصل المقطع، الزنجبيل المفروم، الثوم المفروم، الفلفل الأحمر المقطع ونقلّب جميع المكوّنات حتى تذّبل.

_ يضاف بعد ذلك: قطع الطماطم، الفلفل الأسود، بودرة الفلفل الأحمر، الكركم، الكاري، الكزبرة ونقلّب جميع المكوّنات مرّة أخرى على نار هادئة حتى تتسبّك.

_ يضاف مكعبات البطاطس ونقلّبها مع المكوّنات الأخرى الموجودة بالقدر حتى تتشبّع منها، ثم يضاف الملح ونسكب كمية من الماء الساخن بحيث تغطي جميع المكونات.

_ نغطّي القدر ونترك المزيج على النار حتى ينّضج، ثم نقدّم في الطبق، ونزيّن البطاطس الهندية بالكزبرة المفرومة.

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