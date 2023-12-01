من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل غراتان بطاطس بالكريمة في الفرن

تعتبر طريقة عمل جراتان بطاطس بالكريمة في الفرن، من وصفات المطبخ الفرنسي القديمة، ومن أهم المكونات التي تميزه هي الجبن وصوص البشاميل.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل جراتان بطاطس بالكريمة، وهي من الأكلات الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل جراتان بطاطس بالكريمة في الفرن

طريقة عمل جراتان بطاطس بالكريمة في الفرن





مقادير جراتان بطاطس بالكريمة في الفرن :

½ 1 كيلو غرام بطاطس

500 مللي كريم

100 جرام جبن شيدر، مبشور

50 جرام جبن بارميزان، مبشور

5 عود ثوم معمر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل جراتان بطاطس بالكريمة في الفرن :

_ نقشّر البطاطس ونقطّعها إلى شرائح رفيعة، ثم نضعيهم في وعاء.

_ تضاف جبن البارميزان، الكريمة، الثوم المعمر المفروم، ¾ كمية الجبن الشيدر المفروم.

_ يضاف الفلفل الأسود ونقّلب المكونات جيداً.

_ ننقل المزيج إلى صينية فرن وندخلها الفرن المسخن إلى 175 درجة مئوية لمدة ساعة.

_ نقلب المكونات بعد مرور 30 دقيقة على إدخال الصينية في الفرن.

_ نقدمي جراتان البطاطس بالكريمة ساخنة.