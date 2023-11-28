من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل مشخول روبيان

تعتبر طريقة عمل مشخول روبيان من وصفات المطبخ الخليجي التي يتميز بتحضيرها، ويقدم غالباً بجانب المجبوس، ويحتوي مشخول الروبيان على العديد من التوابل الخليجية، والخضار كالطماطم، البطاطس والبصل.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مشخول روبيان، وهي من الاكلات الخليجية، والتي بمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل مشخول الروبيان

طريقة عمل مشخول الروبيان

مقادير طريقة عمل مشخول روبيان :

1 كيلو روبيان مقشر ومنظف

2 كوب أرز

3 ملعقة كبيرة ماء ورد مخلوط بالزعفران

½ ملعقة صغيرة زبدة

2 بطاطس، مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

3 حبات بصل متوسطة الحجم

4 حبات (فلفل حار - طماطم - فصوص ثوم)

4 حبات بهارات صحيحة (ليمون اسود - ورق الغار - حبوب فلفل اسود - عيدان قرفة - مسمار - هيل)

½ ملعقة صغيرة (بهار مشكل - كمون - كركم)

2 حبة مكعب مرق

2 ملعقة كبيرة (صلصة طماطم - خل أبيض)ملح، حسب الرغبة

طريقة عمل مشخول روبيان :

_ نسلق الروبيان مع الخل، الملح، الفلفل الأسود وفص ثوم مهروس لمدة 10 دقائق.

_ نغسل الأرز وننقعه لمدة ساعة، وفي الخلاط، نفرم الطماطم، مع فصوص الثوم، وحبة فلفل حار، بصلة والصلصة.

_ نحمّر البصل في الزبدة مع نصف كمية البهارات بعد تقطيعها ثم يضاف الروبيان، مكعبات المرق، البهارات، والبطاطس بعد قليها بالزيت والطماطم المفرومة ثم نحركها قليلاً.

_ نترك الخليط على النار حتى يتبخر الماء،ونسلق الأرز مع البهارات والفلفل الحار نصف سلقة، ثم نقوم بشخل الأرز ونسكبه فوق الروبيان.

_ يضاف فوقه ماء الورد مع الزعفران والزبدة ونغطيه بقصدير، ونترك مشخول الروبيان يطهى على نار هادئة جداً لمدة 10 دقائق.