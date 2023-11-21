من المطبخ اليمني.. طريقة عمل الكباب الصنعاني

تعتبر طريقة عمل الكباب الصنعاني، الذي يعد واحد من ألذّ أنواع الكباب الشهيرة في المطبخ اليمني وبالتحديد مدينة صنعاء، ويحضّر الكباب الصنعاني بخلط اللحم المفروم مع بعض الخضّراوات المفّرومة والتوابل ثم يُشكّل على هيئة كرات أو أصابع ويُقلى في الزيت الساخن ويؤكل بجانب السلطة الخضراء والسحّاوي.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكباب الصنعاني، وهي من الأكلات اليمنيّة، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الكباب الصنعاني

طريقة عمل الكباب الصنعاني

مقادير طريقة عمل الكباب الصنعاني :

500 جرام لحم مفروم

1 بصل مفروم

3 فصّ ثوم مفروم فرّمًا ناعمًا

2 فلفل رومي أخضر مفروم فرّمًا ناعمًا

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زيت للقلي

للسحاوي :

2 طماطم مقطعة

1 قرن فلفل أخضر حار

3 فصّ ثوم

½ باقة كزبرة خضراء

1 رشّة ملح

1 طبق سلطة خضراء للتقديم

طريقة عمل الكباب الصنعاني :

_ لتحضير السحاوي، نضع في مفّرمة الطعام كل من: الطماطم، الفلفل الأخضر الحار، الثوم، الكزبرة الخضراء، الملح ونشغّل المفرمة لدقيقتين ثم نسكب السحاوي في طبق جانبي.

_ نضع في بولة: اللحم المفروم، البصل المفروم، الثوم المفروم، الفلفل الأخضر المفروم، الدقيق.

_ يضاف بعد ذلك: البقدونس المفروم، الكزبرة المفرومة، الكمون المطحون، الملح.

_ نعّجن جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض بيديكِ حتى تتجانس، وتتشكّل معك عجينة.

_ نشكّل من عجينة خليط اللحم كرات دائرية متساوية، ونرصّها في صحن كبير.

_نضع الزيت في مقلاة كبيرة على النار وبمجرّد ان يسّخن نضع كرات عجين اللحم (الكباب).

_ نترك الكباب في الزيت حتى يُقلى ويأخذ لونًا ثم نخرجه من الزيت.

_ نضع الكباب في طبق التقديم، ونقدّمه بجانب طبق السحاوي والسلطة الخضراء.