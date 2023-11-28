حلوى مقرمشة وهشة.. طريقة عمل رايس كرسبي

تعتبر طريقة عمل رايس كرسيي من الحلويات التي اشتهر بها المطبخ الأمريكي، ويزداد الإقبال عليها من الأطفال، وتتميز بطعمها المقرمش، وقيمتها الغذائية فهي في الأصل تتكون من رقائق الأرز المقرمشة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل رايس كرسبي، وهي من الحلويات الأمريكية، والتي بمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل رايس كرسبي

طريقة عمل رايس كرسبي

مقادير طريقة عمل رايس كرسبي :

2 كوب أرز مقرمش

2 كيس قطع مارشميلو أبيض

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل رايس كرسبي :

في وعاء حراري، نضع الزبدة والمارشميلو، ثم ندخل الوعاء المايكرويف لمدة 3 دقائق، على درجة حرارة متوسطة.

_ يضاف الأرز إلى مزيج المارشميلو، ونقلبه بحركة سريعة.

_ في صينية فرن مبطنة بورقة زبدة، نسكب المزيج في الصينية ونوزعه بالتساوي.

_ نترك المزيج يبرد تماماً ثم نقطع حلوى الرايس إلى مربعات بعد أن يتماسك.