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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وشهية.. طريقة عمل حلى سلو المغربي

طريقة عمل حلى سلو
طريقة عمل حلى سلو المغربي

تعتبر طريقة عمل حلى سلو، وهي من وصفات المطبخ المغربي، ومن أهم مكوناته اللوز والجوز وفستق العبيد ثم الشيكولاتة، وبعض البذور خاصة اليانسون والسمسم وبذور الكتان. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلى سلو، وهي من الحلويات المغربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيؤها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 افراد، وإليكم الوصقة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل حلى سلو المغربي

 

طريقة عمل حلى سلو المغربي

 

مقادير طريقة عمل حلى سلو المغربي :

1 كيلوجرام دقيق

1 كيلوجرام لوز مقشر

1 كيلوجرام سمسم

500 جرام سكر بودرة

750 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة يانسون مطحون

½ ملعقة صغيرة مستكة

 

طريقة عمل حلى سلو المغربي :

_ نقلي الدقيق في مقلاة على النار حتى يتحمر، ثم نضعه جانبا.

_ ننظف السمسم بالماء، ثم نقليه في مقلاة أخرى. وبعد أن يبرد نطحنه في المطحنة الكهربائية ونضعه جانبا.

_ نسلق اللوز، ثم نقشره. وفي مقلاة على نار هادئة، نقلي اللوز في قليل من الزيت حتى يتحمص ثم نطحنه أيضا.

_ في وعاء كبير يضاف الدقيق مع السكر، ونخلطهم جيدا.

_ يضاف للخليط اللوز المطحون، اليانسون، القرفة، المستكة، السمسم المطحون والملح، ونستمر في التقليب بشكل جيد.

_ في قدر على النار، نذيب الزبدة، وبعد أن تبرد قليلا نضيفيها إلى خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب.

_ نعجن المكونات باليد، ثم نشكلها حسب الرغبة، ونضعها في طبق التقديم. وتقدم حلى السلو باردة.

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