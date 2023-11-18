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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى عراقية مناسبة للفطور.. طريقة عمل الكليجة

طريقة عمل الكليجة
طريقة عمل الكليجة

تعتبرُ طريقة عمل الكليجة من الحلويّاتُ العراقيّة المرتبطة بفصل الشتاء، وانتقلت فيما بعد إلى الخليج العربي، وهي عبارةٌ عن عجينةٍ محشوةٍ بالتمر أو بالحشوات المختلفة الأخرى.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكليجة، وهي من وصفات المطبخ الخليجي، والتي يمكن في المنزل في اقل من ساعة ونص، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الكليجة

 

طريقة عمل الكليجة

 

مقادير طريقة عمل الكليجة :

للعجينة :

4 كوب دقيق

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة هيل مطحون

1 كوب سمن

½ كوب سمسم

1 ملعقة صغيرة خميرة مذابة

½ كوب حليب أو حسب الحاجة

1 مكعب زبدة لدهن الصينيةللحشو

1 كوب تمر بدون نوى

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة هيل مطحون

 

طريقة عمل الكليجة :

_ لتحضير العجينة، نضع في وعاء كبير كل من: الدقيق، الملح، الهيل، ثم السمن ونعجن جيّدًا.

_ نقلي السمسم في مقلاة على النار بعد غسله جيدًا، ثم يضاف له الخميرة المذابة، ونبدأ بالعجن.

_ يضاف الحليب بالتدريج حتى تتكون العجينة، ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة.

_ لتحضير الحشو، نقلّي التمر في الزيت النباتي على نار متوسطة ونقلب حتى يصبح كالعجينة ثم نرفعه عن النار، ويضاف له الهيل مع استمرار العجن.

_ نقسم العجينة لكرات، ونصنع حفرة في كل كرة ونحشيها بخليط التمر ثم نغطي الحفرة جيدًا.

_ نصنع من الكرات أصابع عريضة ونزينها بالشوكة، ثم نخبز الكليجة في صينية مدهونة بالزبدة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تتحمر.

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