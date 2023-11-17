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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي

طريقة عمل حلوى الفقاص
طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي

تعتبر طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي وهي من الحلويات المغربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخجوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

 

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وقدمت الشيف حنان داوود، طريقة عمل الفقاص المغربي، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ المغربي، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 إلى 16 شخصا، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي

 

طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي

 

مقادير طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي:

125 جرام زبدة

125 جرام سكر

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيلا

5 بيضات

800 جرام طحين

½1 ملعقة صغيرة خميرة

رشة ملح

50 جرام فواكه مجففة

صفار بيضة

 

طريقة عمل حلوى الفقاص المغربي :

 _ في صحن نضع الزبدة والسكر ثم نقوم بالعجن باليدين، ويضاف الزيت النباتي مع الخلط.
_ نضع الفانيلا، والبيض مع استمرار العجن، وفي صحن نضع الطحين والخميرة.
_ يضاف المزيج السابق على خليط البيض بالزبدة، ثم يضاف الملح مع العجن حتى الحصول على القوام المناسب.
_ نضع الفواكه المجففة ونقوم بالخلط، ونقسّم العجين ثلاث أقسام ثم نصنع كل قسم بشكل أسطواني كما هو واضح أمامك.
_ نضع العجين بصينية مبطنة بورق الزبدة.
_ ندهن الوجه بصفار بيضة، وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة.
_ بعدها نقطّع الحلى، ثم نضعهم بصينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نعيد صينية الفقاص للفرن لمدة 10 دقائق.

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