من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الباستا الروزية  

تعتبر طريقة عمل الباستا الروزية، هي واحدة من ألذّ وأسّهل أنواع الباستا، وهي عبارة عن وصفة من وصفات المطبخ الإيطالية، وتحضير عن طريقة سلق المكرونة وطهيها بصوص وردي اللون.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الباستا الروزية وهي من الاكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الباستا الروزية

طريقة عمل الباستا الروزية

مقادير طريقة عمل باستا روزية :

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فصّ ثوم مفروم

1 بصل مقطع

1 ملعقة كبيرة ريحان مجفّف

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة بابريكا

1 كوب صلصة طماطم

1 كوب مرق دجاج

1 كوب كريمة طهي

½ كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1 كيس مكرونة بينا مسلوقةللتزيين

جبنة موزاريلا مبشورة حسب الحاجة

ورق ريحان طازج حسب الحاجة

طريقة عمل الباستا روزية :

_ نضع زيت الزيتون في قدر كبير على النار وبمجرّد أن يسّخن يضاف الثوم المفروم، البصل المقطع، ونقلّب هذه المكوّنات مع بعضها البعض لدقائق.

_ يضاف بعد ذلك: الريحان المجفّف، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، ونقلّب المكونات مع بعضها مرّة أخرى لدقائق على نار متوسّطة.

_ تضاف صلصة الطماطم، مرقة الدجاج، كريمة الطهي، ونقلّب هذا المزيج دقيقة على النار، ثم يضاف الجبنة الموزاريلا ونقلّبها مع المكوّنات الأخرى لدقائق حتى تتسبّك.

_ يضاف أخيرًا المكرونة المسلوقة، ونقلّب المزيج ثم نطفئ النار، ونقدّم الباستا الروزية بعد تزيينها بكل من: الجبنة الموزاريلا والريحان الطازج.