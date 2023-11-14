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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن

طريقة عمل ناجتس الدجاج
طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن

تعتبر طريقة عمل ناجتس الدّجاج بالفرن من أهم وصفات الوجبات السريعة النابعة من المطبخ الأمريكي، وهي عبارة عن قطع دجاج مخلية ومقلية، وهي من الوصفات الشهية والسريعة.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ناجتس الدجاج، وهي من الأكلات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن

 

طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن

 

مقادير طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن :

3 حبة صدر دجاج منزوع العظم والجلد

1 كوب بقسماط مطحون

½ كوب جبنة بارميزان مبشورة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

½ كوب زبدة ذائبة

 

طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن :

_ نفرم الدجاج في المفرمة الكهربائية، ثم نضعها في وعاء ونعجنها، ونشكل العجينة على هيئة ناجتس.

_ في وعاء، نمزج البقسماط مع الجبنة، الملح، الزعتر، الريحان، ونتركها جانبا.

_ نغمس الدجاج في وعاء به الزبدة الذائبة، ثم نغمسها في وعاء البقسماط، ونضعها في الفريزر لمدة 15 دقيقة.

_ في صينية مدهونة بالزيت، نرص الناجتس وندخلها في فرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

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