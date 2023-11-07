وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

تعتبر طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل من الوصفات الشهية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات والخطوات، والتي يمكن أن تنال إعجاب الكبار والأطفال.

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل، وهي من الأكلات العربية التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

مقادير طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل :

¼ كوب زيت نباتي

250 جرام لحم مفروم

1 حبة بصل، مفرومة فرم خشن

1 حبة جزر، مبشورة

1 حبة فلفل أخضر، مفرومة فرم ناعم

1 مكعب مرق دجاج

¼ ملعقة صغيرة توابل مشكلة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 حبة بطاطس، مقطعة شرائح دائرية، مقلية

1 حبة باذنجان، مقطعة شرائح، مقلية

½ كوب جبن موزاريلا، مبشورللبشاميل

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب حليب

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة كبيرة جوزة الطيب

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل :

_ نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على النار، ثم نحمر اللحم حتى يتغير لونه إلى اللون البني.

_ يضاف بعد ذلك: البصل، الجزر، الفلفل الأخضر ومرق الدجاج، مع الاستمرار في التحريك.

_ نتبّل المزيج بالتوابل المشكلة والفلفل الأسود.

_ لتحضير البشاميل، نخفق في قدر غير لاصق على نار متوسطة، الدقيق مع الزبدة حتى يتغير لونه.

_ يضاف الحليب تدريجيًّا، مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريميًّا.

_ نتبّل المزيج بالملح وجوزة الطيب، ثم نرفع القدر عن النار.

_ نسكب في صينية الفرن، القليل من صوص البشاميل في القاع.

_ نوزع طبقة من شرائح البطاطس المقلية، يليها طبقة من شرائح الباذنجان المقلي.

_ نسكب مزيج اللحم ثم طبقة أخرى من شرائح البطاطس، ثم شرائح الباذنجان.

_ نغطي الوجه تمامًا بصوص البشاميل، ثم نوزع فوقه طبقة من جبن الموزاريلا.

_ ندخل صينية الباذنجان والبطاطس بالبشاميل في الفرن المسخن إلى 180 درجة مئوية، حتى يذوب الجبن.