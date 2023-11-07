عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

طريقة عمل الباذنجان
طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

تعتبر طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل من الوصفات الشهية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات والخطوات، والتي يمكن أن تنال إعجاب الكبار والأطفال.

 

وصفة من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل دجاج ناشفيل

وصفة إيطالية شهية.. طريقة عمل دجاج توسكان

 

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل، وهي من الأكلات العربية التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

 

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

 

مقادير طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل :

¼ كوب زيت نباتي

250 جرام لحم مفروم

1 حبة بصل، مفرومة فرم خشن

1 حبة جزر، مبشورة

1 حبة فلفل أخضر، مفرومة فرم ناعم

1 مكعب مرق دجاج

¼ ملعقة صغيرة توابل مشكلة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 حبة بطاطس، مقطعة شرائح دائرية، مقلية

1 حبة باذنجان، مقطعة شرائح، مقلية

½ كوب جبن موزاريلا، مبشورللبشاميل

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب حليب

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة كبيرة جوزة الطيب

 

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل :

_ نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على النار، ثم نحمر اللحم حتى يتغير لونه إلى اللون البني.

_ يضاف بعد ذلك: البصل، الجزر، الفلفل الأخضر ومرق الدجاج، مع الاستمرار في التحريك.

_ نتبّل المزيج بالتوابل المشكلة والفلفل الأسود.

_ لتحضير البشاميل، نخفق في قدر غير لاصق على نار متوسطة، الدقيق مع الزبدة حتى يتغير لونه.

_ يضاف الحليب تدريجيًّا، مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريميًّا.

_ نتبّل المزيج بالملح وجوزة الطيب، ثم نرفع القدر عن النار.

_ نسكب في صينية الفرن، القليل من صوص البشاميل في القاع.

_ نوزع طبقة من شرائح البطاطس المقلية، يليها طبقة من شرائح الباذنجان المقلي.

_ نسكب مزيج اللحم ثم طبقة أخرى من شرائح البطاطس، ثم شرائح الباذنجان.

_ نغطي الوجه تمامًا بصوص البشاميل، ثم نوزع فوقه طبقة من جبن الموزاريلا.

_ ندخل صينية الباذنجان والبطاطس بالبشاميل في الفرن المسخن إلى 180 درجة مئوية، حتى يذوب الجبن.

الباذنجان الباذنجان والبطاطس الباذنجان والبطاطس بالبشاميل طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل الأكلات العربية الوصفات الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

موضوعات متعلقة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

مدافع طنطا بلع لسانه.. كارثة تهدد اللاعبين

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

وصفة إيطالية شهية.. طريقة عمل دجاج توسكان

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ