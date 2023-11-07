وصفة إيطالية شهية.. طريقة عمل دجاج توسكان

تعتبر طريقة عمل دجاج توسكان من وصفات المطبخ العالمي، وهي إحدى الوجبات الشهيّة والمغذّية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج توسكان، وهي من الأكلات الإيطالية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل دجاج توسكان

طريقة عمل دجاج توسكان

مقادير طريقة عمل دجاج توسكان :

3 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

ملح حسب الحاجة

فلفل أسود حسب الحاجة

أوريغانو حسب الحاجة

زعتر حسب الحاجة

بابريكا حسب الحاجة

4 صدر دجاج

1 بيض مخفوق

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 بصل مقطع جوانح

2 فصّ ثوم مفروم

1 كوب طماطم مجفّفة

2 فلفل أحمر مقطع شرائح طوليّة

1 ملعقة صغيرة معجون طماطم

2 كوب مرق دجاج

¼ كوب كريمة طبخ

¼ كوب جبن بارميزان مبشورة

1 كوب سبانخ طازج

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة عمل دجاج توسكان :

_ نضع الدقيق الأبيض في وعاء، ثم يضاف إليه كل من: ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من: الفلفل الأسود، الأوريغانو، الزعتر، والبابريكا ونخّلطهم جيّدًا.

_ نضع قطع صدور الدجاج في البيض المخفوق، ثم في نخلط الدقيق والبهارات بحيث يغلّق بها جيّدًا ونرصّه في صحن كبير.

_ نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على النار وبمجرّد أن يسّخن، ونضع قطع صدور الدجاج حتى تنّضج، وتأخذ لونًا ونقلّبها على الجهة الأخرى حتى تنّضج ثم نضع هذه الصدور في طبق جانبي.

_ نضع الزبدة في نفس المقلاة ثم تضاف جوانح البصل، ونقلّبها على نار متوسّطة ثم يضاف الثوم المفروم، ونصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو، وملعقة صغيرة من البابريكا.

_ تضاف بعد ذلك: الطماطم المجفّفة، والفلفل الأحمر، ومعجون الطماطم ونقلّب هذه المكونات مع بعضها البعض ثم يضاف إليها مرقة الدجاج، ورشّة من الملح والفلفل الأسود.

_ نترك المزيج على النار لمدة 5 دقائق ثم تضاف كريمة الطبخ، جبنة البارميزان المبشورة، والسبانخ ونقلّب جميع المكونات حتى تلين السبانخ وهنا تضاف صدور الدجاج.

_ نترك المزيج على النار لدقائق، ثم نقدم طبق دجاج التوسكان ساخنًا بعد تزيينه بالبقدونس المفروم.