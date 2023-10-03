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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة مصرية.. طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة

طريقة عمل الرقاق
طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة  

تعتبر طريقة عمل الرقاق باللحم المفرومة من الأكلات المصرية اللذيذة التي تقدّم في الحفلات والمناسبات، والتي تنال إعجاب الكبار والأطفال.

 

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

 

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة، وهي من وصفات المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

 

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

 

مقادير طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة :

كيلو رقاق

كيلو لحم مفروم

6 ملاعق زبدة أو سمن بلدي

3 كوب مرق لحم ساخن

ملح – فلفل

ملعقة صغيرة قرفة

 

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة :

- نحضر مقلاة ونضع الزبدة، ثم يضاف البصل، الفلفل الأسود، الملح والقرفة ونقلبهم حتى يصبح لون البصل ذهبياً، ثم يضاف
اللحم المفروم .
- نحضر صينية وندهنها بالزبدة ثم نقوم بوضع ورقة من الرقاق في المرق الساخن أي نتبّلها، ونضعها في الصينية وندهنها
بالسمن، ثم نضع الورقة الثانية بنفس الخطوات مع إضافة السمن بين الطبقة والأخرى إلى أن تصل نصف رقاقات الرقاق، ثم نضعي
اللحم المفروم .
- نضع طبقات الرقاق الباقية بنفس الطريقة السابقة إلى أن تنتهي كمية الرقاق .
- نضع السمن على وجه الصينية، وندخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم النضج ويحمر الوجه.
- نخرج صينية الرقاق باللحمة المفرومة من الفرن، ونضع عليه كوب من المرق على الوجه حتى يصبح طرياً ثم نقطعه، ونقدّمه في طبق التقديم .

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