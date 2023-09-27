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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

طريقة عمل الكانيلوني
طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء  

تعتبر طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء، من الأكلات الإيطالية الشهيرة والتي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة، والتي ستنال إعجاب الأطفال والكبار.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم، وهي من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 شخصا، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

 

طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

 

مقادير طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

كيلو لحم مفروم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

1320 مل صلصة بندورة (طماطم)

رشة سكر

400 جرام من أسطوانات الكانيلوني الجاهزة

50 جرام زبدة

50 جرام طحين

600 مل حليب

140 جرام جبنة شيدر مبشورة

140 جرام جبن بارميزان مبشورة

 

طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء :

_ نضع اللحم في قدر على النار، ونقلبه على النار لمدة 10 دقائق.
_ نرفع اللحم من القدر، ونضع الزيت في القدر مع البصل، ونقليهم لمدة 5 دقائق حتى يذبل.
_ يضاف الثوم ونقلّب، ثم يضاف اللحم وثلاثة ارباع كمية الصلصة والسكر، ونقلّب جيداً ثم نترك لمدة 20 دقيقة.
_ نذيب الزبدة في قدر على النار، ويضاف الطحين، ويقلب لمدة دقيقة.
_ يضاف الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب، ونتركه على النار لمدة 3 دقائق .
ثم يضاف الجبن الشيدر، ونقلب حتى تذوب، نرفع القدر من على النار.
_ نضع باقي الصلصة في قاع صينية، ونقوم بحشو الكانيلوني باللحم المفروم، ونضع الكانيلوني في الصينية.
_ نسكب الصلصة البيضاء فوق الكانيلوني، ثم ننثر على سطحه الجبن البارميزان.
_ ندخل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء الفرن لمدة 200 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

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