من المطبخ المغربي.. طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص

تعتبر طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص، من وصفات المطبخ المغربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص، وهي من الاكلات المغربية الشهية، التي يمكن تحضيرها بالمنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص

طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص

مقادير طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص :

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

حبة جزر، قطع صغيرة

حبة فليفلة حمراء، قطع صغيرة

2 عود كرفس، قطع صغيرة

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

نصف ملعقة صغيرة فلفل

نصف ملعقة صغيرة كركم

كوب ونصف مرق

كوب بندورة مفرومة

2 كوب حمص مسلوق

حبة كوسة، قطع صغيرة

نصف كوب زيتون أسود بدون نوى

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص :

_ نقوم بقلي البصل، الثوم، الجزر، الفلفيلة والكرفس مع زيت الزيتون في قدر على النار لمدة دقيقتين.

_ يضاف كل البهارات، ونقلب لمدة دقيقة.

_ تضاف المرق والبندورة، ونتركهم لمدة 15 دقيقة.

_ تضاف الحمص، الكوسة والزيتون وندعهم حتى يغلوا.

_ نغطي القدر ونتركهم لمدة 15 دقيقة، ثم يضاف عصير الليمون، وتقدم يخنة الخضروات بالحمص في طبق التقديم.