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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا

طريقة عمل باستا بالبروكلي
طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا

تعتبر طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكمن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، ويمكن لهذه الوصفة أن تنال إعجاب الاطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا، وهي من الأكلات الإيطالية ، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا

 

طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا

 

مقادير طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا:

375 جرام باستا أصداف كبيرة
2 قطع بروكلي، مقطعة أنصاف طولياً
⅔ كوب (80 غرام) بازلاء صغيرة مجمدة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم، مقطعة شرائح رقيقة
3 بصل أخضر، مقطعة شرائح رقيقة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
100 جرام جبن فيتا، مفتت

 

طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا:

_ نطهو الباستا في قدر من الماء المغلي حسب تعليمات العبوة أو حتى تنضج ، يضاف البروكلي والبازلاء في آخر 3 دقائق من الطهي.

_ نقوم بتصفية المزيج، ونحتفظ بحوالي ¼ كوب (60 مللي) من ماء السلق.

_ نقوم بإعادة خليط المعكرونة وماء السلق إلى المقلاة.

_ في هذه الأثناء، نقوم بتسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ونقوم بإضافة الثوم والبصل الأخضر.

_ نقوم بطهي المزيج مع التحريك، لمدة دقيقة، ونتبل المزيج.

_ يضاف عصير الليمون والفيتا إلى مزيج المعكرونة، ونقلب المزيج برفق حتى يتجانس، ثم يقدم باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا.

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