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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ البرازيلي.. طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

طريقة عمل سلطة الأفوكادو
طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج  

تعتبر طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج، واحدة من وصفات المطبخ البرازيلي، وهي من الاكلات التي تتمتع بمذاق لذيذ وخفيف، وهي من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج، وهي وصفة يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

 

طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

 

مقادير طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج:

2 صدور دجاج مطبوخة خالية من العظام والجلد، مسلوق ومقطع إلى قطع صغيرة الحجم

2 أفوكادو، مقطع مكعبات

1 مانجو صغير، مقطع مكعبات

1 كوب طماطم عنبية الشكل، مقطعة أرباع

½ كوب ذرة طازجة أو مجمدة

¼ بصلة حمراء، مقطعة شرائح رقيقة

 

للصوص:
¼ كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
1 ملعقة كبيرة هالبينو مفروم
2 ملعقة صغيرة عسل
ملح كوشير
فلفل أسود مطحون طازج

 

طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج:

_ لتحضير الصوص: في وعاء متوسط، نخلط مكونات الصوص حتى تمتزج ونتبلها بالملح والفلفل.

_ في وعاء كبير، نخلط مكونات السلطة مع الصوص المحضر. 

_ نقلبها برفق حتى تغطى سلطة الأفوكادو بالدجاج بالصوص، ثم نتبلها حسب المذاق بالملح والفلفل.

سلطة سلطة الأفوكادو سلطة الأفوكادو بالدجاج طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج المطبخ البرازيلي

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