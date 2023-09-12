من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم

تعتبر طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم من الوصفات الرائجة في المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي وصفة سوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم، وهي من الأكلات الفرنسية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم

طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم

مقادير طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم:

2 كيلو لحم، مقطع إلى قطع

2 فص ثوم مفروم

1 بصلة صغيرة، مقطعة مكعبات

بشر ليمون

½ كوب بقدونس مفروم

¼ كيلو مشروم

1 كوب كريمة أو قشدة حامضة

4 أكواب مرق لحم

2 ملعقة كبيرة زبدة

زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 رشة من جوزة الطيب

1 ملعقة كبيرة صلصة ورسيسترشاير

2 ملعقة صغيرة دقيق

1 دفقة خل العنب، مخفف بكمية مماثلة له من الماء

ملح خشن

فلفل أسود مطحون طازج



طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم :

_ نتبل اللحم بشكل جيد بالملح والفلفل.

_ في مقلاة فرن كبيرة على نار متوسطة إلى عالية ، ونحمر اللحم في الزبدة و 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم نقلي اللحم إلى طبق.

_ في نفس المقلاة، نحمر البصل والكراث.

_ بعد دقيقتين، يضاف المشروم والثوم.

_ يضاف المزيد من زيت الزيتون إذا لزم الأمر.

_ نتبل المزيج بالملح والفلفل، ونرش الدقيق فوق المزيج مع التقليب.

_ يضاف خل العنب، ونتركه لمدة دقيقة، ثم يضاف المرق، ونتركه المزيج حتى يغلي مع التحريك باستمرار.

_ نعي اللحم إلى المقلاة، ويضاف جوزة الطيب، البابريكا وبشر الليمون.

_ نغطي المقلاة ونخفف الحرارة، ونترك المزيج يطهى على نار خفيفة لمدة ساعة ونصف.

_ نكشف الغطاء ونترك المزيج يغلي ببطء على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة أخرى أو حتى يسهل اختراق اللحم بشوكة.

_ تضاف القشدة الحامضة ونقلبها جيداً، ونقوم بظبط التوابل حسب ذوقك.

_ نرش الوجه بالبقدونس، ونقدم ستروجانوف باللحم والمشروم مع النودلز أو الأرز أو البيض.