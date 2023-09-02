من المطبخ السوري.. طريقة عمل الشاكرية على أصولها

تعتبر طريقة عمل الشاكرية من ضمن أهم الأكلات التي تنتشر وتشتهر تحضيرها في المطبخ السوري، وبلاد الشام، ومنها انطلقت إلى العالم العربي؛ حيث تعتبر هذه الأكلة من أفضل الأكلات من حيث قيمتها الغذائية بسبب مكوناتها الصحية كاللبن والدجاج أو اللحم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشاكرية، وهي من الأكلات السورية، والتي يمكن تحضيرها في حوالي ساعة وربع، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الشاكرية

طريقة عمل الشاكرية

مقادير طريقة عمل الشاكرية :

1 كوب نشا

¾ كوب ماء

1 كيلوجرام لبن رائب

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب مرقة لحم

½ كيلوجرام لحم مسلوق

طريقة عمل الشاكرية :

_ نذيب النشا في الماء، ثم نصفيه في مصفاة ناعمة، ثم نصفي اللبن الرائب بعدها.

_ نضع مزيج النشا واللبن في قدر على النار معا مع الاستمرار في التقليب.

_ يضاف عند بداية الغليان كل من: الملح ومرقة اللحم.

_ نترك الخليط حتى يغلي من جديد، ثم يضاف اللحم المسلوق، ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

ثم نغرف الشاكرية في طبق التقديم.