من المطبخ السوري.. طريقة عمل كبة البرغل بالخطوات

تعتبر طريقة عمل كبة البرغل من الأكلات السورية المعروفة على مستوى العالم العربي، وتعد من الوصفات الشهية واللذيذة، والتي يمكن تقديمها كمقبلات بجانب الوجبة الأساسية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبة البرغل، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ السوري، والتي بمكن تقديمها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كبة البرغل

طريقة عمل كبة البرغل

مقادير طريقة عمل كبة البرغل :

½ كيلوجرام برغل ناعم

‎½ كيلوجرام طحين

4 حبة بصل كبيرة

ماء حسب الرغبة

¼ كوب زيت نباتي

1 كيلو جرام لحم مفروم خالي من الدهن

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة هيل بودر

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت غزير للقلي

طريقة عمل كبة البرغل :

_ نطحن البرغل والطحين مع ربع مقدار البصل لتحضير الحشوة الخارجية، ونستمر بالعملية مع إضافة الماء عند الحاجة حتى يصبح الخليط ناعمًا.

_ نضع الزيت النباتي في قدر على النار، ثم نقلي باقي كمية البصل واللحم المفروم لتحضير الحشوة الداخلية، ثم يضاف: الملح، القرفة، الهيل، الفلفل الأسود ثم نقلبها جيدًا.

_ نأخذ مقدار قبضة يد من الحشوة الخارجية، ثم نصنع منها كرات بيضاوية.

_ نصنع حفرة من الداخل، ونحشوها بالخلطة الداخلية ثم نغلفها جيدًا حتى إنتهاء الكمية.

_ نقوم بقلي الكبة في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ونصفيها جيدًا من الزيت ونقدم كبة البرغل ساخنة.