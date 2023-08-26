من المطبخ الأردني.. طريقة عمل الرشوف خطوة بخطوة

تعتبر طريقة عمل الرشوف من وصفات المطبخ الأردني وهي من الأكلات الشعبية، وتحتوي على العدس، الحمص، الجريش، القمح، الفريكة، لبن الجميد، السمن البلديّ، خبز الشراك وزيت الزيتون.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الرشوف، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الاردني، ويمكن تحضيرها في المنزل فيي اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الرشوف الأردني

طريقة عمل الرشوف الاردني

مقادير طريقة عمل الرشوف :

2 كوب عدس بني مغسول

ماء حسب الحاجة

1 بصل مقطع شرائح كبيرة

¼ كوب أرز

4 كوب حليب الجميد

1 بصل مقطع شرائح صغيرة

1 ملعقة كبيرة سمن

¼ كوب زيت زيتون

¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الرشوف :

_ ننقع العدس البني في صينية مغمورة بالماء، ثم نضعها في قدر على نار عالية، ونتركها حتى الغليان.

_ يضاف البصلة المقطعة شرائح كبيرة إلى العدس، ثم الأرز ونتركهم على نار متوسطة حتى النضج.

_ يضاف الحليب إلى القدر ونقلب جيداً. نقوم بتحمير البصل الأخرى في مقلاة مع السمن وزيت الزيتون ثم يضاف إلى العدس.

_ نقلب المزيج ونبهره بالملح، ثم نغرفه في طبق التقديم، ثم يقدم الرشوف ساخنًا.