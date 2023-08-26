عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الأردني.. طريقة عمل الرشوف خطوة بخطوة

طريقة عمل الرشوف
طريقة عمل الرشوف الاردني

تعتبر طريقة عمل الرشوف من وصفات المطبخ الأردني وهي من الأكلات الشعبية، وتحتوي على العدس، الحمص، الجريش، القمح، الفريكة، لبن الجميد، السمن البلديّ، خبز الشراك وزيت الزيتون.

 

من المطبخ العربي.. طريقة عمل دجاج مسحب

حلوى خليجية.. طريقة سهلة لعمل العريكة الجنوبية في المنزل

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الرشوف، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الاردني، ويمكن تحضيرها في المنزل فيي اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الرشوف الأردني

 

طريقة عمل الرشوف الاردني

 

مقادير طريقة عمل الرشوف :

2 كوب عدس بني مغسول

ماء حسب الحاجة

1 بصل مقطع شرائح كبيرة

¼ كوب أرز

4 كوب حليب الجميد

1 بصل مقطع شرائح صغيرة

1 ملعقة كبيرة سمن

¼ كوب زيت زيتون

¼ ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة عمل الرشوف :

_ ننقع العدس البني في صينية مغمورة بالماء، ثم نضعها في قدر على نار عالية، ونتركها حتى الغليان.

_ يضاف البصلة المقطعة شرائح كبيرة إلى العدس، ثم الأرز ونتركهم على نار متوسطة حتى النضج.

_ يضاف  الحليب إلى القدر ونقلب جيداً. نقوم بتحمير البصل الأخرى في مقلاة مع السمن وزيت الزيتون ثم يضاف إلى العدس.

_ نقلب المزيج ونبهره بالملح، ثم نغرفه في طبق التقديم، ثم يقدم الرشوف ساخنًا.

الرشوف الرشوف الاردني طريقة عمل الرشوف الاردني المطبخ الاردني الاكلات الشعبية وصفات المطبخ الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الكشف عن موعد رفع الحجز على أرصدة الزمالك.. تفاصيل

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

موضوعات متعلقة

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

تخلص من الأوساخ والاصفرار.. طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل كلوب ساندويتش

بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

نشرة المرأة والصحة.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها بسبب مربية طفلتها.. سارة سلامة تظهر بدون فلتر

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

ترشيحاتنا

عمرها 20 سنة .. زواج نجمة ذا فويس كيدز من خطيبها اللبنانى

هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

هل مات بريجوزين فعلا .. جثته لم تظهر بعد والتحقيق لايزال جاريا

صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسداد الأنف المتكرر علامة على الإصابة بنوع خطير من السرطان.. احذره  

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

فيديو

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ